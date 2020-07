Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Spal (Di domenica 12 luglio 2020) Il match tra Genoa e Spal avrà inizio alle 17.15, e sarà valido per la 32ma giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa schiereranno un 3-5-2 con Pandev e Pinamonti in attacco. In mezzo al campo confermato Schöne. Ok anche a Behrami e Cassata. Masiello prenderà il suo posto in difesa accompagnato da Biraschi e Soumaoru. In porta, come di consueto, ci sarà Perin. Gli ospiti opteranno per un 4-4-2 classico con Cerri e Petagna a guidare l’attacco. Ritorna titolare Missiroli, assistito da Valdifiori. In difesa come spazio al duo Vicari-Bonifazi, ai lati Cionek e Reca. In porta ci sarà Letica. Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Pandev, Pinamonti. All.: Nicola. Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, ... Leggi su alfredopedulla

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Milan Continua anche domani il weekend della 32esima giornata, il match più atteso è senza dubbio Napoli-Milan , sfida dal sapore di Europa League con le due squadre racchiusi in pochissimi punti. Nel Napoli di Gattuso, che deve vincere vista ...

Continua anche domani il weekend della 32esima giornata, il match più atteso è senza dubbio , sfida dal sapore di Europa League con le due squadre racchiusi in pochissimi punti. Nel Napoli di Gattuso, che deve vincere vista ... Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Sassuolo Nella serata di domani tornerà in scena la Serie A con le gare della trentaduesima giornata. A scendere in campo per prime, alle ore 17:15, saranno Lazio e Sassuolo. Dopo il ko contro il Lecce, tra i biancocelesti il tecnico Simone Inzaghi ...

Nella serata di domani tornerà in scena la Serie A con le gare della trentaduesima giornata. A scendere in campo per prime, alle ore 17:15, saranno Lazio e Sassuolo. Dopo il ko contro il Lecce, tra i biancocelesti il tecnico Simone Inzaghi ... Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Atalanta Domani torna in campo la Serie A con la 32esima giornata. Tra i match più attesi, la sfida di Torino fra Juventus e Atalanta. Maurizio Sarri ritrova Dybala e De Ligt, che rientrano dalla squalifica. Per il resto, pochi dubbi di ...

zaiapresidente : ?? COMUNICAZIONE URGENTE! ?? Per informare sull’evoluzione dell’epidemia in Veneto e sulle ultimissime disposizioni… - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Milan) Playhitmusic - - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Milan - #ultimissime #sulle #probabili - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Atalanta - #ultimissime #sulle #probabili -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Pensioni ultime notizie: Salvini difende quota 100 e rilancia: 'Mio obiettivo è quota 41' Pensioni Per Tutti Con “Tencofamiglia” nel castello a Novara torna il jazz e rivisita capolavori da Gaber ai Matia Bazar

L’Estate novarese domani prosegue con arie e duetti da «My fair lady»: sul palco il soprano Silvia Testoni, il baritono Stefano Colli e Marco Ghilarducci al piano. Martedì è la volta dell’operetta con ...

Australia, 17enne ucciso da uno squalo mente faceva surf

Enormi segni di morso sono stati riscontrati anche sulla tavola (si parla anche di un pezzo di fibra ... Non si tratta, va detto, di un caso isolato. Quest’ultimo attacco mortale arriva dopo che un ...

L’Estate novarese domani prosegue con arie e duetti da «My fair lady»: sul palco il soprano Silvia Testoni, il baritono Stefano Colli e Marco Ghilarducci al piano. Martedì è la volta dell’operetta con ...Enormi segni di morso sono stati riscontrati anche sulla tavola (si parla anche di un pezzo di fibra ... Non si tratta, va detto, di un caso isolato. Quest’ultimo attacco mortale arriva dopo che un ...