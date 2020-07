Lazio, De Martino: «Quando eravamo ad un punto dalla Juventus, molti erano saliti sul carro» (Di domenica 12 luglio 2020) Stefano De Martino, responsabile della comunicazione della Lazio, ha parlato delle difficoltà dei biancocelesti: le sue parole Stefano De Martino, responsabile della comunicazione della Lazio, ha parlato del momento dei biancocelesti ai microfoni della radio ufficiale del club. Lazio – «Tre sconfitte consecutive non si verificano da tempo, è un momento di difficoltà. La débâcle di Lecce è quasi incomprensibile. È un momento complicato nella testa e nelle gambe: è importante l’equilibrio tra la componente fisica e psicologica, i numerosi infortuni ledono il rendimento di tutta la squadra. Giocare ogni tre giorni è devastante per tutti, al di là dell’Atalanta che anche ieri è stata capace di ... Leggi su calcionews24

ROMA – Stefano De Martino, capo della comunicazione della Lazio, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Le sue parole: I primi dispiaciuti siamo noi, qui all'interno del Centro Sportivo. Tre scon ...

