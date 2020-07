Incidente per Mick Schumacher, gli esplode un estintore mentre era in lotta per il podio (Di domenica 12 luglio 2020) Mick Schumacher stava lottando per il podio, quando un estintore è scoppiato all’interno della sua vettura costringendolo a ritirarsi. Giornata disastrosa oggi per Mick Schumacher in Formula 2. È accaduto infatti che verso la metà della corsa, gli sia esploso un estintore all’interno della vettura che ha cosparso di schiuma l’auto, costringendolo a ritirarsi. In … L'articolo Incidente per Mick Schumacher, gli esplode un estintore mentre era in lotta per il podio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

emergenzavvf : Quattro anni fa, il #12luglio 2016, l’incidente ferroviario tra due treni sul binario unico tra #Andria e #Corato,… - ivanscalfarotto : Incidente sul lavoro oggi in acciaieria a #Taranto, per fortuna non grave. L’incertezza sul destino dell’azienda è… - rtl1025 : ?? Amareggiato #Leclerc per l'incidente con #Vettel costato il ritiro di entrambe le rosse al gp di #Stiria. 'Ho chi… - Grifone68 : #Ferrari un incidente al 1° giro tra compagni di squadra per il 10° posto è da dementi. Pugno di ferro della scude… - Grifone68 : @F1 Al primo giro un incidente tra compagni di squadra per il 10° posto è da dementi. Provvedimenti immediati nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente per Incidente sulla Bifernina, Morrone sotto shock per la morte di Maria Melfi Il Quotidiano del Molse Grave incidente in bicicletta, 46enne in codice rosso

Siena, 12 luglio 2020 - Un ciclista di 46 anni è rimasto gravemente ferito cadendo dalla bicicletta. E' successo questo pomeriggio intorno alle 16 in località Saragiolo, nel comune di Piancastagnaio, ...

Travolge ciclista, pirata fermato da motociclista

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Al volante di un furgoncino investe in piena notte a Sesto San Giovanni, nel milanese, un uomo in sella alla sua bici che in qualche modo avrebbe agganciato e trascinato per ...

