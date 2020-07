Guida TV: programmi di stasera, domenica 12 luglio 2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, domenica 12.7.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Non dirlo al mio capo Fiction RAI2 90 Minuto/FBI Sport/Serie TV RAI3 La spia russa Film RETE4 Freedom – Oltre il confine Documentario CANALE5 Rosy Abate 2 Fiction ITALIA1 Tower Heist – Colpo ad alto livello Film LA7 Atlantide Documentario REALTIME 90 giorni per innamorarsi…quarantena/90 giorni per innamorarsi Docureality CIELO L’ombra del sospetto Film TV8 Gomorra – La serie Serie TV NOVE Cambio Moglie Docureality Leggi su ascoltitv

