Gp Stiria, Bottas: “Dovevo limitare i danni” (Di domenica 12 luglio 2020) Con il secondo posto ottenuto quest’oggi dietro il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, il pilota finlandese della Mercedes, Valtteri Bottas, ha conservato la leadership del mondiale: “Lewis partiva in pole, quindi piteva controllare la gara. Non è successo più di tanto rispetto alla scorsa settimana, e io non potendo partire davanti dovevo limitare i danni.Non è male chjudere in seconda posizione, purtroppo ieri per me non è stata una giornata ideale, ma come dicevo sono riuscito a limitare i danni piuttosto bene”. Riguardo al duello con Verstappen ha dichiarato: “Sapevo di avere un passo migliore di lui fino alla fine e sono riuscito a dimostrarlo passandolo negli ultimi giri. È stata una bella battaglia, mi sono divertito. Le prime due gare non sono andate male, sono ... Leggi su sport.periodicodaily

