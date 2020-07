Genoa-SPAL 2-0, Pandev e Schone abbattono gli estensi (Di domenica 12 luglio 2020) Pandev e Schone regalano tre punti di vitale importanza per la lotta salvezza al Genoa . Al 24' l'ex Inter apre le danze e, nella ripresa, l'ex Ajax, con una magia su punizione, rifinisce il 2-0 ai ... Leggi su quotidiano

Il Genoa vince e si rilancia - Spal retrocessione più vicina GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa conquista tre punti vitali per la salvezza e affossa la Spal nel trentaduesimo turno di Serie A. Uno degli incontri più rilevanti per non retrocedere parla rossoblu: a ‘Marassì vittoria per ...

