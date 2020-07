Genoa, Pandev: «Ci aspettano 6 finali, la squadra merita di rimanere in A» (Di domenica 12 luglio 2020) L’attaccante del Genoa, Goran Pandev, ha analizzato la vittoria ottenuta contro la Spal al termine del match Intervistato al termine del match, Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha commentato la vittoria ottenuta oggi contro la Spal: ANALISI MATCH – «Sicuramente era importante vincere questa partita. Ci aspettano altre 6 finali, speriamo di portare la salvezza a casa perché questa società, questi tifosi e questi ragazzi la meritano. Abbiamo fatto la partita che ha chiesto il mister, adesso dobbiamo pensare subito alla prossima perché non abbiamo ancora fatto niente. Era meglio segnarlo, il rigore, ma anche nel secondo tempo abbiamo pensato di chiuderla perché in queste gare le cose si fanno difficili quando non le ... Leggi su calcionews24

