Gazzetta: impietoso il torello dell’Atalanta, la Juventus sembrava una provinciale spaventata (Di domenica 12 luglio 2020) Il commento della Gazzetta alla partita Juventus-Atalanta. Commento impietoso nei confronti della squadra di Sarri. Aveva ragione Sarri a tremare in sala d’attesa. Il dentista Gasperini ha infierito. L’Atalanta ha dominato e avrebbe meritato di vincere. È stata raggiunta da un primo rigore fischiato nel vertice dell’area e da un secondo su palla che stava uscendo. A rigor di regolamento forse c’erano. Però… Di sicuro il risultato non rispecchia la verità del match che l’Atalanta ha sempre tenuto in pugno. L’Atalanta non è venuta qui per far guerra. E’ venuta a teatro per dare spettacolo. E lo fa. Il primo quarto d’ora è una recita impressionante. Hateboer e Castagne allargano il campo, Toloi e Djimsiti salgono come mezz’ali. Un ventaglio ... Leggi su ilnapolista

Ma indirettamente, e il Gran Premio d’Austria lo ha evidenziato in modo impietoso, Sebastian Vettel in questo momento ... Penso resteranno con Lewis e Valtteri”. (La Gazzetta dello Sport) Il tedesco, ...

