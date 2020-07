Caro Feltri, le mafie operano nel Nord ubertoso e non nel Sud povero (Di domenica 12 luglio 2020) Vittorio Feltri sostiene che i meridionali siano cittadini inferiori in quanto hanno generato le varie mafie, tra cui la ‘ndrangheta, la sacra corona unita e la camorra. Certo le varie mafie sono nate nel Sud Italia, ma è indiscutibilmente vero che esse trovano terreno fertile nel Nord Italia per connivenze rinvenibili nel tessuto politico ed industriale. Si sa che il Nord Italia è più ricco del Sud Italia e che le mafie si nutrono ed irrobustiscono nei territori in cui la ricchezza circola. Se i meridionali sono un popolo di scarso valore per la presenza delle mafie nei loro territori, allora dobbiamo necessariamente sostenere che molti settentrionali sono da ritenere di scarso valore perché le mafie sono presenti ... Leggi su ilfogliettone

