Bacardi, l'ultimo Cuba libre è la guerra in casa (Di domenica 12 luglio 2020) Monika e la figlia Maria Luisa danno battaglia legale contro un trust del Liechtenstein. In ballo c'è il controllo del 6% del colosso Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Bacardi ultimo Bacardi, l’ultimo Cuba libre è la guerra in casa QUOTIDIANO.NET Bacardi, l’ultimo Cuba libre è la guerra in casa

L’ultimo passo verso la guerra aperta l’ha fatto la contendente più giovane del lotto: Maria Luisa Bacardi, 19 anni, figlia di Monika Bacardi e di Don Luis Gomez del Campo Bacardi. La sua discendenza ...

Musica: a Zucchero e Marina Cicogna 'Le Chiavi di Ischia'

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - A Zucchero e a Marina Cicogna sono state assegnate le 'Chiavi di Ischia' che ritireranno nel corso della 18esima edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival (12-19 lugl ...

L’ultimo passo verso la guerra aperta l’ha fatto la contendente più giovane del lotto: Maria Luisa Bacardi, 19 anni, figlia di Monika Bacardi e di Don Luis Gomez del Campo Bacardi. La sua discendenza ...(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - A Zucchero e a Marina Cicogna sono state assegnate le 'Chiavi di Ischia' che ritireranno nel corso della 18esima edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival (12-19 lugl ...