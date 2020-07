Vite al limite, il dimagrimento record di Lupe. Pesava 291 chili, ma oggi è così (Di sabato 11 luglio 2020) È un record quello che è riuscito a battere Lupe Samano di Vite al limite, il programma in onda su Real Time con protagonista il medico specializzato in chirurgia vascolare e chirurgia bariatrica. Protagonista della trasmissione l’ormai famosissimo dottor Younan Nowzaradan, apparso in televisione nella serie Vite al limite per la prima volta nel 2012 e da allora ha preso parte a oltre cento episodi della serie. Grazie a ‘Vite al limite’ il dottore di origine iraniana ma trapiantato negli Stati Uniti d’America è diventato uno dei più famosi nel suo campo: ha fatto delle pubblicazioni in ambito medico e ha scritto due libri legati all’esperienza del programma ... Leggi su caffeinamagazine

Era Chuck di Vite al Limite e pesava 315 kg. La sua storia è straziante - oggi… [FOTO] Alcuni episodi di Vite al Limite mostrano storie tratte dalla vita vera davvero incredibili, come quella di Chuck , che pesava 315 chili. Il motivo per cui aveva iniziato ad prendere peso è straziante , e fin dalla prima apparizione ...

Alcuni episodi di al mostrano storie tratte dalla vita vera davvero incredibili, come quella di , che 315 chili. Il motivo per cui aveva iniziato ad prendere peso è , e fin dalla prima apparizione ... Era Cristina di Vite al Limite di 317 kg : oggi bellissima modella [FOTO] La storia di Cristina , la giovane protagonista di un episodio di Vite al Limite , dimostra che nulla nella vita è impossibile, nemmeno quando appare che sia così. Con i suoi 317 chili, la ragazza sembrava essere ...

La storia di , la giovane protagonista di un episodio di al , dimostra che nulla nella vita è impossibile, nemmeno quando appare che sia così. Con i suoi 317 chili, la ragazza sembrava essere ... Dominic Hernandez di Vite al limite è morto? Era diventato un senzatetto Questo articolo Dominic Hernandez di Vite al limite è morto? Era diventato un senzatetto è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dominic Hernandez di Vite al limite è un caso davvero complicato: la sua ...

Kal92732508 : @gustinicchi Testimonial della trasmissione 'vite al limite'! - signorinatummis : Perché faccio colazione con vite al limite che poi mi prende un patema oddio - giadsmad : Tra un po’ ci sara Davide e chiara channel vite al limite edition - yiboycity : sono stanca mi fa male la pancia la testa e mi sento proprio scarica e quindi un altro giorno in cui non farò attiv… - thankyoulovato : sto guardando le storie di vite al limite di persone che poi sono morte. viva l'allegria #ViteAlLimite -