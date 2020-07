Uomo barricato in casa minaccia di aprire il fuoco (Di sabato 11 luglio 2020) Dopo quasi quattro ore, una quarantina di agenti ha fatto irruzione nell'appartamento. Il 41enne è stato bloccato. Leggi su media.tio.ch

alpasalp : RT @valy_s: Per quanto riguarda l’imprenditore Veneto “untore” #COVID?19.. secondo la ricostruzione dei familiari,l’uomo,una volta ricevuto… - Sgiardule : RT @valy_s: Per quanto riguarda l’imprenditore Veneto “untore” #COVID?19.. secondo la ricostruzione dei familiari,l’uomo,una volta ricevuto… - fabrysound : RT @valy_s: Per quanto riguarda l’imprenditore Veneto “untore” #COVID?19.. secondo la ricostruzione dei familiari,l’uomo,una volta ricevuto… - VINCENZOMALANDR : RT @valy_s: Per quanto riguarda l’imprenditore Veneto “untore” #COVID?19.. secondo la ricostruzione dei familiari,l’uomo,una volta ricevuto… - Pierfanze208 : RT @valy_s: Per quanto riguarda l’imprenditore Veneto “untore” #COVID?19.. secondo la ricostruzione dei familiari,l’uomo,una volta ricevuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo barricato Uomo barricato in casa minaccia di aprire il fuoco Ticinonline Due colpi di fucile contro i carabinieri 66enne in manette per tentato omicidio

Scheggia colpisce la moglie dell’esagitato. L’uomo si era barricato in camera dopo aver rifiutato l’aiuto del Suem mira Due colpi di fucile durante una colluttazione con i carabinieri. Le pareti di ca ...

In via di Tiglio incubo finito dopo l’arresto del vicino di casa

L’uomo evaso più volte dai domiciliari è ora a San Giorgio, da 4 settimane aveva reso impossibile la vita nel quartiere tra minacce e bottiglie dalle finestre Lucca Gli arresti domiciliari sono finiti ...

Scheggia colpisce la moglie dell’esagitato. L’uomo si era barricato in camera dopo aver rifiutato l’aiuto del Suem mira Due colpi di fucile durante una colluttazione con i carabinieri. Le pareti di ca ...L’uomo evaso più volte dai domiciliari è ora a San Giorgio, da 4 settimane aveva reso impossibile la vita nel quartiere tra minacce e bottiglie dalle finestre Lucca Gli arresti domiciliari sono finiti ...