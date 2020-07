"Tagliare le pensioni, via Quota 100". Ora è tutto chiaro: Rutte-Conte, ecco la vera faccia dell'Europa (Di sabato 11 luglio 2020) Volete i soldi dell'Europa? Allora cancellate Quota 100 e massacrate le pensioni. è questo di fatto il diktat esposto dal premier olandese Mark Rutte al collega italiano Giuseppe Conte. Un faccia a faccia tesissimo a L'Aia, per discutere di Mes e Recovery Fund. Gli olandesi sono i capifila dei cosiddetti "frugali", i paesi talebani del rigore anche a fronte dell'emergenza coronavirus. Rutte, spiega un retroscena di Repubblica, avrebbe chiesto "garanzie" a Conte, imponendogli di "precisarle" pubblicamente. Nel mirino "Quota 100, evasione e ammodernamento di giustizia, istruzione e liberalizzazioni". Il premier olandese ... Leggi su liberoquotidiano

Libero e chi vuole tagliare di brutto le nostre pensioni Renato Farina su Libero oggi si movimenta la giornata inventando che c’è chi vuole tagliare “di brutto” le “nostre” pensioni. Il noto aruspice già noto con il soprannome di Betulla spiega in prima pagina ...

Ultime Notizie dalla rete : Tagliare pensioni Taglio pensioni: pressioni dalla Germania su quota 100, la Merkel impone il suo diktat InvestireOggi.it Mark Rutte, il retroscena sul diktat a Conte: smantellare Quota 100 e tagliare le pensioni per avere i soldi dell'Europa

Volete i soldi dell'Europa? Allora cancellate Quota 100 e massacrate le pensioni. È questo di fatto il diktat esposto dal premier olandese Mark Rutte al collega italiano Giuseppe Conte. Un faccia a fa ...

Riforma pensioni 2021: ultime notizie e novità, Quota 100 e tagli

Riforma pensioni 2021 ultime notizie: ***Riforma pensioni 2021 ultime notizie 11 luglio 2020: confermata per il 2021 Quota 100, la misura anticipata di pensionamento prevista dalla Riforma Fornero. A ...

