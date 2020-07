Roma, in arrivo altri 46 varchi ZTL: ecco dove saranno posizionati (Di sabato 11 luglio 2020) Partono i lavori per l’installazione di 46 nuovi varchi elettronici anche nelle zone semicentrali della “Ztl Vam”, la Zona a traffico limitato che coincide in gran parte con l’Anello ferroviario. Un’area istituita per contingentare e controllare l’accesso dei mezzi di lunghezza superiore ai 7,5 metri come i bus turistici. L’installazione sarà ultimata entro il 2020. I primi 21 varchi, posizionati nei nodi principali, sono in servizio già dal 2017. “Con queste telecamere ultimiamo le installazioni previste a protezione dell’area, un presidio maggiore per effettuare controlli più stringenti a tutela del rispetto delle regole”, dichiara l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese. Le prime operazioni partiranno nella zona di Monteverde ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Roma Fiumicino : sbarco vietato a più di 100 passeggeri in arrivo dal Bangladesh Oltre 100 passeggeri bengalesi arrivati all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea da Doha, Qatar, ma partito da Dacca, Bangladesh , non sono stati fatti sbarcare per motivi di salute pubblica legati al coronavirus. ...

Oltre 100 bengalesi arrivati all'aeroporto di con un volo di linea da Doha, Qatar, ma partito da Dacca, , non sono stati fatti sbarcare per motivi di salute pubblica legati al coronavirus. ... Coronavirus - allarme a Roma : in arrivo aereo con possibili contagiati Coronavirus , è allarme a Fiumicino: sta arrivando un aereo con possibili positivi a bordo. A riferirlo è l’unità di Crisi Covid della Regione Lazio. Ecco cosa sta succedendo. Coronavirus , è allarme a Roma per ...

, è a Fiumicino: sta arrivando un con positivi a bordo. A riferirlo è l’unità di Crisi Covid della Regione Lazio. Ecco cosa sta succedendo. , è a per ... In arrivo 200 tablet regalati dagli Emirati Arabi ai cittadini Romani L’Ambasciata degli Emirati Arabi ha donato a Roma Capitale 200 tablet destinati ai bambini Romani. “Grazie a questa donazione abbiamo potuto rispondere a una richiesta che ci è arrivata da diversi Municipi in vista della ...

pisto_gol : FCapello pensa che i problemi della Roma siano le radio romane. Ma quando con il Milan 1997/98 arrivò 10^ in campio… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute, Roberto #Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito… - RaiNews : Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito… - CorriereCitta : Roma, in arrivo altri 46 varchi ZTL: ecco dove saranno posizionati - CharlesOnwuakpa : RT @CharlesOnwuakpa: È uscita la 03x36 de @Il_TerzoUomo con @grecben: parliamo dell'ottimo momento di forma di Dybala, i problemi di Lazio… -