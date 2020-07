Prove di campagna elettorale per la Lega: Carroccio in tour per il Sannio con il vice-Salvini (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFull immersion nel Sannio per il numero due della Lega Andrea Crippa. Il vice-Salvini sarà nel Beneventano per due giorni, domani e lunedì, e insieme a Nadia Sgro (probabile candidata del Carroccio alle prossime regionali) ‘visiterà’ sei centri della provincia: Sant’Agata dei Goti, San Salvatore Telesino, Benevento, San Bartolomeo in Galdo, Guardia Sanframondi e Cerreto Sannita. Sanità, sviluppo e infrastrutture i temi al centro dell’iniziativa. “Le aree interne stanno sbiadendo dalla cartina geografica ed economica della Campania e del Paese” – afferma la Sgro. Che prosegue: “Il nostro Sannio è fuori da qualsiasi circuito dello sviluppo e annovera un drammatico deficit ... Leggi su anteprima24

Pallanuoto - Campagna : “Proveremo ad organizzare un torneo con nazionali competitive ad Ostia” Il ct della Nazionale italiana di Pallanuoto, Sandro Campagna, intervenuto a ‘Domenica Sport’ su ‘Rai Radio 1’, ha parlato del collegiale di Siracusa, iniziato lo scorso 3 giugno:“Approfittiamo di questo periodo strano ...

violeta_liddell : RT @alepaganotwit: Soros finanzia con 40 mln $ la campagna elettorale di #Biden. Avevate dubbi? Certo che no! Ma adesso ci sono le prove. N… - MariaHerreraMe : RT @alepaganotwit: Soros finanzia con 40 mln $ la campagna elettorale di #Biden. Avevate dubbi? Certo che no! Ma adesso ci sono le prove. N… - alepaganotwit : Soros finanzia con 40 mln $ la campagna elettorale di #Biden. Avevate dubbi? Certo che no! Ma adesso ci sono le pro… - JorgeTrimy : @FGuarniera @guidotweet in campagna elettorale hanno candidato loro rappresentanti e cercato voti per questi, se ha… - Andrea_Isher : @emabignardi C'è già stata un archiviazione l'anno scorso, per mancanza di prove, sulle ONG. Ripeto Salvini non tro… -

Ultime Notizie dalla rete : Prove campagna «Agricoli, sfide in campagna» Gazzetta di Parma Elezioni regionali, via alla campagna di Giani: “Sarò sindaco tra i sindaci” / FOTO

Un “sindaco tra i sindaci”. Così si propone Eugenio Giani, il candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali del prossimo settembre, rilanciando venerdì sera la campagna elettorale da ...

Due tribunali per Trump. Ecco le sentenze che scuotono la campagna

Due sentenze della Corte suprema mettono i bastoni fra le ruote alla campagna elettorale di Trump: dovrà rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi. Una vittoria politica, e una sconfitta proba ...

Un “sindaco tra i sindaci”. Così si propone Eugenio Giani, il candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali del prossimo settembre, rilanciando venerdì sera la campagna elettorale da ...Due sentenze della Corte suprema mettono i bastoni fra le ruote alla campagna elettorale di Trump: dovrà rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi. Una vittoria politica, e una sconfitta proba ...