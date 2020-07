LIVE F1, Qualifiche GP Stiria 2020 in diretta: Hamilton 2° in Q2. Eliminato Leclerc (Di sabato 11 luglio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Qualifiche GP Stiria 2020 Red Bull Ring, seconda prova del Mondiale di F1 CLASSIFICA Q3 GP Stiria 1. Hamilton 2. Verstappen 3. Norris 4. Bottas 5. Ocon 16.27 – Miglior tempo ancora per Hamilton in questa Q2 del GP Stiria. Vettel è decimo e riesce a qualificarsi alla fase successiva, escludendo Leclerc (il contrario di una settimana fa). Eliminati anche Russell, Stroll, Kvyat e Magnussen Q2 CLASSIFICATION #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/35kkRoaMnP — Formula 1 (@F1) July 11, 2020 BANDIERA A SCACCHI ED ULTIMO TENTATIVO PER MOLTI Q2 – Ora mancano meno di due minuti e la pioggia è aumentata. Nessuno riesce a migliorare Q2 – L’inglese della ... Leggi su news.superscommesse

Le qualifiche del GP d’Austria sono iniziate. Il racconto con Mercedes, Ferrari e Red Bull a caccia della pole. SPIELBERG (AUSTRIA) – Le qualifiche del GP d’Austria, secondo appuntamento con la Formul ...

