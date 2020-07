Joe Bastianich, messa all’asta una collezione di vini: il valore è assurdo (Di sabato 11 luglio 2020) Joe Bastianich, messa all’asta una collezione di vini: il valore è assurdo. Trentamila bottiglie delle migliori cantine italiane che verranno battute all’asta negli Stati Uniti Joe Bastianich non finisce mai di stupire trovando iniziative sempre originali. Questa volta però non riguarda qualche promozione nei suoi locali o un programma tv, ma una collezione di vini … L'articolo Joe Bastianich, messa all’asta una collezione di vini: il valore è assurdo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LA STORIA L’emergenza economica che negli Stati Uniti va di pari passo con quella sanitaria non risparmia neanche un colosso come Joe Bastianich, chef, scrittore, imprenditore italoamericano nato in U ...Leggi anche Joe Bastianich: "In cantina cerco le mie origini". «È con un misto di tristezza e di orgoglio che abbiamo deciso di mettere sul mercato una parte di questa imponente collezione», racconta ...