Inter, è crisi. Gelo tra Conte, una parte della squadra e i dirigenti. Il tecnico potrebbe lasciare (non subito) (Di sabato 11 luglio 2020) La storia di Antonio Conte all’Inter rischia di finire presto. Lo psicodramma è in atto. Il Corriere della Sera scrive: “Dopo un anno, tra allenatore e club c’è un distacco marcato, una gelida distanza mai avvertita prima”. Lo stesso tecnico, dopo il pareggio di Verona, ha fatto capire che a fine stagione potrebbe andar via. «A fine anno farò le mie considerazioni, così come il club. A tutti piacerebbe vincere, bisogna capire quanto si è vicini o lontani dal farlo. Uno la può pensare in una maniera, qualcun altro in un’altra maniera». Nel quartier generale cinese di Suning non hanno preso bene le parole del tecnico. Si deciderà a fine stagione, ma la sensazione è che la società non ... Leggi su ilnapolista

