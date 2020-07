Il soft power dei Saud (Di sabato 11 luglio 2020) Il Gran Premio d’Austria è stato il primo di questa strana stagione di Formula Uno, che risente dello stravolgimento dei calendari sportivi causato dalla pandemia da coronavirus. Una partenza in piena estate per la kermesse automobilistica più seguita al mondo, che non poteva non avere risvolti anche di natura extra sportiva. E se il mainstream … Il soft power dei Saud InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : soft power Libano, la crisi minaccia l'ateneo simbolo del "soft power" Usa La Repubblica RETROSCENA/ Palazzi di Stato e microspie, così Pechino conquista l’Africa

La Cina ha finito con la sua politica della bontà. E lo si vede soprattutto in Africa, dove Pechino conquista interi paesi costruendo sedi governative e parlamentari Il governo di Pechino ha finito co ...

Spazio e 5G, la Cina si allarga e la Ue tentenna

Da qualche tempo la Cina sta mostrando segni di inquietudine. La continua e strisciante utilizzazione del proprio soft power per ‘allargarsi’ in casa altrui, dopo aver cercato ogni via per consolidars ...

