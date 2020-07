Fico: “Concessione Aspi da revocare. Nessuno tocchi il Recovery Fund” (Di sabato 11 luglio 2020) Il presidente della Camera fa capire che il fondo europeo non deve scendere sotto i 750 miliardi. Fico si aspetta anche una reazione forte sul caso Regeni. E sul Mes dice: “Se ci sono troppe clausole, rinunciamo”. Roberto Fico punta in buona parte sugli aiuti dell’Unione Europea per il rilancio dell’Italia. Il presidente della Camera … L'articolo Fico: “Concessione Aspi da revocare. Nessuno tocchi il Recovery Fund” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

