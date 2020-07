Coronavirus nel Lazio, continuano a preoccupare i contagi provenienti dall’estero: ecco la mappa Comune per Comune aggiornata all’11 luglio (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus nel Lazio, sono stati 23 i casi registrati ieri, di cui 11 provenienti da fuori zona. Tra questi, ben 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Per quanto riguarda gli altri, uno proviene dal Nicaragua e due casi sono di rientro da Milano. Il valore RT è salito a 1.13 proprio a causa dei contagi provenienti dall’estero: si tratta di un livello di rischio moderato, mentre è buono il punteggio raggiunto dal contact tracing. Andando più nel dettaglio, nella Asl Roma 1 dei tre casi registrati nelle ultime 24 ore, troviamo un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione all’Umberto I, una persona di rientro dal Nicaragua individuata al test sierologico e una persona con link ad un cluster familiare già noto. Nella Asl ... Leggi su ilcorrieredellacitta

