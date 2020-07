Atac: 2.4 mln per agevolazioni abbonamenti under 16 (Di sabato 11 luglio 2020) Roma – “Partono le agevolazioni per gli under 16: a partire dal 1 agosto gli studenti potranno usufruire di uno sconto per l’acquisto dell’abbonamento annuale del trasporto pubblico locale. Grazie ai finanziamenti di Roma Capitale la nuova agevolazione consentira’ ai giovani studenti, nati dopo il 31 dicembre 2004 e residenti a Roma, di acquistare l’abbonamento annuale Metrebus Roma a un costo che va dai 30 ai 70 euro, a seconda della fascia di reddito ISEE, anziche’ a 250 euro”. E’ quanto si legge in una nota di Atac. “Abbiamo messo a disposizione un pacchetto di risorse per fornire un supporto concreto alle famiglie e dare un incentivo all’utilizzo di bus, tram e metro della nostra citta’- dichiara la Sindaca Virginia Raggi- Promuoviamo il trasporto pubblico e ... Leggi su romadailynews

Atac - Assemblea Capitolina approva debito fuori bilancio di 11.7 mln Roma – L’ Assemblea Capitolina , con 23 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario, ha approva to un debito fuori bilancio , nei confronti di Atac , quale rimborso del corrispettivo dovuto per il controllo degli accessi alla ...

Roma – L’ , con 23 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario, ha to un , nei confronti di , quale rimborso del corrispettivo dovuto per il controllo degli accessi alla ... Atac : approvato progetto bilancio 2019 - utile a 8 mln Roma – Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio per l’anno 2019 . Il risultato economico registra un utile pari a circa 8 milioni di euro e progressi in tutti gli indicatori di marginalita’ e servizio. Il ...

Roma – Il Consiglio di Amministrazione ha il di per l’anno . Il risultato economico registra un pari a circa 8 milioni di euro e progressi in tutti gli indicatori di marginalita’ e servizio. Il ... Atac - Aula approva debito fuori bilancio da 10.7 mln Roma – L’Assemblea capitolina ha approvato con 25 voti favorevoli, 4 astenuti e nessun contrario il riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore di Atac per un totale di circa 10,7 milioni derivante dall’operazione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Atac mln Atac: 2.4 mln per agevolazioni abbonamenti under 16 RomaDailyNews Roma, Lemmetti: 297 mln in pi a mobilit e verde, 70 a sociale

Roma, 9 lug. (askanews) - La terza Variazione di Bilancio presentata oggi dalla Giunta Raggi per l'approvazione dell'Assemblea Capitolina mette al centro "i servizi sociali e le misure anti Covid, inv ...

Roma, Lemmetti: 100,4mln Lodo Colari per avvio lavori Malagrotta

E' un impegno per la mobilit pubblica, aumentiamo di 27,7 milioni di euro le risorse per potenziare la flotta di Atac con l'acquisto di 82 nuovi autobus, 733 mila euro sono le somme per la mobilit ...

E' un impegno per la mobilit pubblica, aumentiamo di 27,7 milioni di euro le risorse per potenziare la flotta di Atac con l'acquisto di 82 nuovi autobus, 733 mila euro sono le somme per la mobilit ...