"Stato di emergenza esteso fino a fine anno" (Di venerdì 10 luglio 2020) Ancora troppi i contagi e i focolai lungo la penisola. Così, secondo il quotidiano la Stampa, Conte e Speranza avrebbero deciso per la proroga fino al 31 dicembre dello Stato di emergenza varato il 31 gennaio e in scadenza in 31 luglio.Lo scopo della proroga dell'emergenza è consentire al governo di varare misure urgenti come i Dpcm senza passare per il Parlamento e per la Protezione civile acquistare mascherine o ciò che altro occorre bypassando procedure di gara o concorsi. Proprio ieri il commissario Arcuri ha annunciato che per aprire le scuole servirà acquistare dieci milioni di mascherine al giorno.

