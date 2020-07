Setién: «Sorteggi? Vitale la gara col Napoli» – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Quique Setien ha parlato in vista del ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro il Napoli: le sue parole Quique Setien ha parlato in vista del ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro il Napoli. Le parole del tecnico del Barcellona. «Non avevo grandi aspettative sul Sorteggio, è importante che ci concentriamo sulla partita con il Napoli. E’ la chiave. Naturalmente avere il pubblico avrebbe influenzato, ma va così. Non importa se mi lamento o no, accettiamo ciò che ci tocca, ma mi sarebbe piaciuto giocare con il pubblico, ovviamente. Venti giorni di pausa prima di giocare con il Napoli? Non sapremo mai se è un vantaggio. Forse era meglio solo una settimana di margine. Forse il Napoli in ... Leggi su calcionews24

