Serie A 2019/2020, i diffidati a rischio squalifica (Di venerdì 10 luglio 2020) Quali sono i diffidati di ogni squadra di Serie A 2019/2020 giornata per giornata? Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco del campionato con l’elenco aggiornato dei calciatori a rischio squalifica in caso di ulteriore ammonizione. Un elenco utile per i tifosi e gli appassionati ma anche per i fanatici del fantacalcio. La Serie A è ormai entrata nel vivo e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale sui calciatori a rischio squalifica. Quali saranno le squadre con più ammonizioni? E quali i giocatori con più gialli ricevuti e partite saltate? Scopriamolo insieme. I diffidati dopo la ventinovesima giornata Atalanta: Castagne, Djimsiti Bologna: Dijks, ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2019 Serie A 2019/20: dove vedere le partite della 32^ giornata in tv Calcio d'Angolo Serie A, Verona-Inter 2-2: Veloso pareggia nel finale, nerazzurri quarti dietro l’Atalanta

I nerazzurri vanno sotto dopo due minuti per il gol di Lazovic, che sfrutta uno svarione di Skriniar. L’Inter non esce da mini-tunnel in cui si è infilata alla ripresa del campionato. Dopo il brutto k ...

UFFICIALE – Alla Reggiana arriva Brandon Taylor

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo di durata annuale con l’atleta statunitense Brandon Charles Malik Taylor. Playmaker classe 1994, 178 centimetri, nativo di West Hollywood ( ...

