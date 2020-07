Sant’Agata, Ascierto ai 5Stelle: “Cercano visibilità ma serve conoscenza e non approssimazione” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Angela Ascierto, ex assessore al comune di Sant’Agata de Goti. “Si sa, la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Quando improvvisati politicanti si propongono paladini di giustizia sociale, incuranti del momento storico e beffardi delle istituzioni, arriva un momento in cui una semplice cittadina come me, deve necessariamente sbugiardarli e fare chiarezza. Ho appreso, da canali social e stampa locale, noti somministratori di informazioni consumistiche, la notizia, frammentaria ed artata nei contenuti, di alcuni attivisti del locale movimento 5 stelle che, recatisi presso Palazzo San Francesco e ricevuti dal commissario Prefettizio Dottoressa Olimpia Cerrata, hanno chiesto delucidazioni circa le ... Leggi su anteprima24

