Sanificazione Scuole, Cts: Nessun Obbligo a Chiamare Ditte (Di venerdì 10 luglio 2020) Con l'approssimarsi della riapertura delle Scuole, i dibattiti si fanno sempre più accesi e i dubbi si accumulano. La Sanificazione è un tema molto discusso e il Cts ha deciso di chiarire. Il Cts afferma che non è obbligatorio affidarsi ad una ditta specializzata per effettuare la Sanificazione degli istituti. Rimane la raccomandazione di fare molta attenzione nella pulizia. "Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida". Queste le ...

