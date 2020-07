Rt: Puglia 0,54 Indice di trasmissibilità corona virus: cinque regioni sopra 1 (Di venerdì 10 luglio 2020) Di Francesco Santoro: Leggero decremento dell’Indice di trasmissibilità del coronavirus in Puglia. L’Rt passa da 0.67 a 0.54, ma resta sotto l’1, quota che nel Belpaese è superata da Toscana (1.12) Veneto (1.2), Emilia-Romagna (1.2), la new entry Piemonte (1.06), Lazio (1.07). L’Indice di trasmissibilità, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate in Italia, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona contagiata dal nuovo virus. «Sebbene per ora l’Rt a livello nazionale rimanga di poco al di sotto dell’unità, in diverse regioni ha superato quota 1. Ciò è dovuto -spiega al Corriere della Sera il direttore generale Prevenzione del ... Leggi su noinotizie

dferrazza : È bastata una sera in Puglia, con Emiliano e Bruno Vespa, per far schizzare l’indice di contagio in Veneto da 0,34… -

276 nuovi casi (135 in Lombardia) di Covid e 12 morti nel bollettino del Ministero della Salute di oggi, 10 luglio 2020. Il totale delle persone colpite dal virus in Italia è ora fermo a 242.639.

Elezioni, Emiliano in vantaggio su Fitto: il sondaggio del Pd rilancia la vittoria del governatore uscente

Michele Emiliano in vantaggio su Raffaele Fitto. Secondo il sondaggio commissionato dal Pd e curato dalla società Troisi Ricerche, il governatore uscente a capo di una coalizione di centrosinistra

