Novità 730 2020 | la pace contributiva

A cura di Tra le novità del 730/2020 vi è la pace contributiva, una misura che permette sia di riscattare i periodi privi di contribuzione sia di detrarre le relative somme pagate nel dichiarativo. L' art.20, comma 1, del D.L. n.4 del 28 gennaio 2019 ha introdotto un nuovo istituto, attualmente limitato al triennio 2019-2021, che permette di versare i contributi per quegli anni che non ne sono coperti, in virtù di una mancata occupazione. A poter effettuare questa tipologia di riscatto sono gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata e agli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione obbligatoria. Per accedere al beneficio è necessario: essere privi di ...

