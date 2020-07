Morikawa in testa dopo il primo round del Workday Charity Open (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA - L'americano Morikawa sale al comando della classifica del Workday Charity Open , torneo del Pga Tour in scena a porte chiuse a Dublin, nell'Ohio. L'americano ha sfiorato il record di tagli ... Leggi su corrieredellosport

Collin Morirawa, uno dei giovani più promettenti del Pga Tour, è al comando con 65 (-7) colpi nel Workday Charity Open in una giornata in cui alcuni big sono apparsi in difficoltà e sono state realizz ...(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Due hole in one, la leadership di Collin Morikawa e l'inizio deludente di Jon Rahm. Il Workday Charity Open, torneo del PGA Tour in scena a porte chiuse a Dublin (Ohio, Usa), è ...