Mail Up: crescita vendite superiore all’11% nel primo semestre (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – MailUp, la società quotata all’AIM Italia e operante nel settore delle cloud marketing technologies, ha annunciato i risultati relativi alle vendite consolidate del secondo trimestre sia a livello di gruppo che a livello di business unit. I dati consolidati, mostrano una crescita superiore al 4% a quota 16,4 milioni di euro rispetto ai 15,7 milioni dello stesso periodo 2019. La business unit che ha registrato il maggiore fatturato è Agile Telecom, con vendite pari a 10,5 milioni di euro, in crescita di oltre il 2% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. Mentre invece la business unit che ha registrato la maggiore crescita è Datatrics, con vendite pari a 700 mila euro, in ... Leggi su quifinanza

Wheatle resta biancorosso: firmato biennale

Carl Wheatle prosegue la sua avventura con la maglia biancorossa. L’ala inglese di formazione italiana ha firmato un contratto biennale con opzione sul terzo anno. Niente di nuovo verrebbe da dire vis ...

