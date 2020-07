Juncker ancora in Commissione Ue In realtà non se n'è mai andato (Di venerdì 10 luglio 2020) Pubblicata la lista dei consiglieri scelti dai vari commissari, e tra i nomi di rilievo ci sono anche tre italiani: Manservisi, Tocci, Bordignon Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

TomasBXL : Sorpresa! Juncker è ancora in Commissione europea (da dove non è mai andato via) - eunewsit : Sorpresa! @JunckerEU è ancora in @EU_Commission (da dove non è mai andato via). L'ex presidente è consigliere speci… -

Ultime Notizie dalla rete : Juncker ancora Sorpresa! Juncker è ancora in Commissione europea (da dove non è mai andato via) EuNews La campagna acquisti del Papa. Anche Mario Draghi nel "think tank" del Cupolone

Papa Francesco ha chiamato Mario Draghi a far parte della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, il ‘think tank’ all’ombra del Cupolone che si occupa di economia, politica e società con lo scopo ...

wopke hoekstra jorg kukies pierre gramegna nadia calvino

Marco Bresolin per ''La Stampa'' Non è bastato il sostegno compatto del fronte del Sud, Italia compresa. E nemmeno quello di Francia e Germania: la spagnola Nadia Calviño, grande favorita per la presi ...

Papa Francesco ha chiamato Mario Draghi a far parte della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, il ‘think tank’ all’ombra del Cupolone che si occupa di economia, politica e società con lo scopo ...Marco Bresolin per ''La Stampa'' Non è bastato il sostegno compatto del fronte del Sud, Italia compresa. E nemmeno quello di Francia e Germania: la spagnola Nadia Calviño, grande favorita per la presi ...