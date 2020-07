Il pusher che ha venduto il metadone ai ragazzini di Terni cantava per i centri sociali (Di venerdì 10 luglio 2020) Si chiama Aldo Maria Romboli, 41 anni, rapper tossicodipendente vicino ai centri sociali ternani, il pusher arrestato per avere venduto ai due ragazzini morti per droga a Terni un mix letale di metadone e codeina al prezzo di 15 euro. Una tragica vicenda che ha scosso le coscienze della città di Terni e dell’intero Paese. A rilanciare la notizia il giornale di CasaPound che insiste sull’irriducibile credo antifascista del pusher-rapper citando alcune sue interviste radiofoniche nelle quali si dichiara “antifascista nella maniera più totale”. Non solo: Romboli era spesso ospite delle serate organizzate dai suoi amici dei centri sociali e li allietava con i suoi ... Leggi su secoloditalia

