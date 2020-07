Giuseppe Conte in visita a Pellestrina: lo accolgono in mutande – Video (Di venerdì 10 luglio 2020) Giuseppe Conte in visita a Pellestrina nel veneziano: gli italiani lo ringraziano e lo accolgono in mutande. Il premier ha promesso il prosieguo dei lavori Giuseppe Conte è tornato in visita a Pellestrina, nel veneziano, dai cittadini che furono duramente colpiti dall’acqua alta nello scorso mese di novembre. L’occasione giusta è stata la prima prova dell’innalzamento di quattro delle barriere del Mose che dovranno separare la laguna dal mare aperto nei giorni di alta marea. Il premier ha visitato casa per casa, salutato tutti i cittadini rispettando i protocolli di sicurezza previsti per il Covid ed incassato ringraziamenti e complimenti. Non è ... Leggi su bloglive

LegaSalvini : CONTE VERSO LA PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA FINO AL 31 DICEMBRE: COSÌ PRENDE 'PIENI POTERI' - LegaSalvini : #SALVINI CONTRO CONTE: COS'HA DA RIDERE? CASSINTEGRATI NON HANNO NIENTE DA RIDERE - TgLa7 : Coronavirus: 'Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il… - BusettiCristina : RT @riktroiani: Il Premier Giuseppe #Conte non può prorogare lo #statodiemergenza con 65 terapie intensive in tutta Italia. Il Presidente M… - renatogalgano : RT @riktroiani: Il Premier Giuseppe #Conte non può prorogare lo #statodiemergenza con 65 terapie intensive in tutta Italia. Il Presidente M… -