Gianni Conte e Mirea Flavia Stellato: esce #stattacasa (Di venerdì 10 luglio 2020) Gianni Conte e Mirea Flavia Stellato: esce #stattacasa, la canzone scioglilingua che funziona come un antidoto al coronavirus Covid-19 Ecco #stattacasa scioglilingua-antidoto al coronavirus firmato da Gianni Conte dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore e dall’attrice Mirea Flavia Stellato Una canzone per raccontare il lockdown, per esorcizzare la paura del coronavirus e mantenere alta l’attenzione sulla questione igiene e norme di sicurezza… L'articolo Gianni Conte e Mirea Flavia Stellato: esce ... Leggi su corrierenazionale

gianni_bunny : RT @SensoDiNausea: 'Conte da ultimatum ad Autostrade per l'Italia'. Ridono anche su Alfa Centauri. - gianni_bunny : RT @AzzurraBarbuto: Questo è quel Paese dove fai un disastro con le mascherine e ti nominano pure commissario per la ripartenza delle scuol… - de_gianni : RT @VivianaP1511: #Conte festeggia gaudente:approvato il decreto per rilanciare il Paese 'L'Italia ora può correre'(Già fa ridere così) C'… - Gianni_Carbini : RT @FusatoRiccardo: Ricordo a tutti i nerazzurri che sono scesi dal carro di Antonio Conte, uno striscione apparso ad Appiano Gentile nel m… - marcomassarotto : RT @riotta: La diplomazia di Gianni #Letta per dare #ForzaItalia un ruolo di sponda con @GiuseppeConteIT isolando @matteosalvinimi anima l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Conte Esorcizzare la paura del coronavirus: #stattacasa di Gianni Conte e Mirea Flavia Stellato.. Musicalnews.com Roma, Lemmetti: mancato gettito da Covid, ammanco da 7-800 mln

Roma, 9 lug. (askanews) - "Abbiamo inserito nella variazione la possibilit di richiedere all'istituto di Tesoreria un'anticipazione di cassa da 900 milioni di euro per fronteggiare le mancate entrate ...

Alessandra Celletti canta per gli animalisti italiani

Le vite degli animali contano! Ognuna con la sua individualità. L’appello degli Animalisti Italiani contro l’abbandono e la valorizzazione della vita di ogni essere senziente è stato ascoltato dalla ...

Roma, 9 lug. (askanews) - "Abbiamo inserito nella variazione la possibilit di richiedere all'istituto di Tesoreria un'anticipazione di cassa da 900 milioni di euro per fronteggiare le mancate entrate ...Le vite degli animali contano! Ognuna con la sua individualità. L’appello degli Animalisti Italiani contro l’abbandono e la valorizzazione della vita di ogni essere senziente è stato ascoltato dalla ...