Formula 1 | il Mugello entra a far parte del Mondiale

Il circuito di proprietà della Ferrari ospiterò la gara "GP Toscana Ferrari 1000": è la prima vota per il Mugello in Formula 1 Per la prima volta nella storia, il calendario del Mondiale di Formula 1 includerà il circuito del Mugello. Il prossimo 13 settembre, infatti, il circus effettuerà quella che è stata battezzata come "GP Toscana Ferrari 1000" in onore delle mille gare della rossa nella storia della competizione. Per la prima volta dal 2006, dunque, l'Italia ospiterà ben 2 gran premi: nell'ultima occasione, infatti, oltre allo storico Gp d'Italia di Monza, il calendario prevedeva anche una tappa all'Autodromo di Imola.

