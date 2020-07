Formula 1: Gp al Mugello il 13 settembre. Nardella: «Un sogno che si avvera» (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo Monza, il 6 settembre, il secondo Gran Premio d'Italia della stagione si correrà dunque nel weekend dall'11 al 13 settembre. «Mugello e Sochi si uniranno al calendario 2020 rivisto», si legge in una nota della F1. Un'occasione da sfruttare anche per il rilancio dell'economia dopo il lockdown Leggi su firenzepost

