Far Cry 6 in un nuovo leak che confermerebbe la presenza dell'attore Giancarlo Esposito di Breaking Bad (Di venerdì 10 luglio 2020) Far Cry 6 è trapelato attraverso il PlayStation Store di Hong Kong con un artwork che mostrerebbe l'attore Giancarlo Esposito di Breaking Bad.Il link è ora sparito, ma potete vedere quanto emerso nelle immagini più in basso. "Benvenuti a Yala, un paradiso tropicale il cui tempo è stato congelato", si legge nella descrizione. Anton Castileroux, presumibilmente interpretato da Giancarlo Esposito, vuole ripristinare l'antica gloria di Yala e intende addestrare il suo giovane figlio Diego facendogli seguire le sue orme. Il giocatore assumerà il ruolo di un combattente ribelle per la liberazione di Yala, e questo personaggio si chiama Danny Rojas.Leggi altro... Leggi su eurogamer

GamingTalker : Far Cry 6, ambientazione, storia, multiplayer e microtransazioni da un leak - Bat_uitero : RT @ElCineasta28: GIANCARLO ESPÓSITO EN FAR CRY JDHSHDBSJSNDBD - LeBlancWes : Giancarlo Esposito + Far Cry villain = *chef’s kiss* - 3cinematographe : #FarCry6 sarà disponibile dal 18 febbraio 2021 e la prima immagine del gioco ci conferma la presenza dell'attore… - Eurogamer_it : Giancarlo Esposito di #BreakingBad confermato in #FarCry6? -