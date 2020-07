Empoli, Ciciretti show contro il Frosinone: due gol per l'attaccante azzurro (Di venerdì 10 luglio 2020) Due gol di Amato Ciciretti regalano il successo all'Empoli per due a zero contro il Frosinone. Una gara è una vittoria importante per i toscani che così tornano in zona playoff. Leggi su tuttonapoli

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Gol! Empoli - Frosinone 2-0, rete di Ciciretti A. (EMP) - asrsupporter : RT @putipo: Esultanza sobria di Ciciretti ad Empoli - sportli26181512 : Ciciretti punisce Nesta, show del Crotone. Pari Benevento, retrocede il Livorno: Il Frosinone cade 2-0 ad Empoli, i… - TG24info : Serie B - #Empoli vs Frosinone 2-0, Ciciretti: 'Godiamoci la vittoria. Volevamo i tre punti e li abbiamo presi' -… - NicKiappa : RT @putipo: Esultanza sobria di Ciciretti ad Empoli -