Elicottero inabissato nel Tevere: “Ha toccato i fili dell’alta tensione, poi è precipitato in un attimo” (Di venerdì 10 luglio 2020) Cominciano ad emergere alcuni particolari sulla tragedia avvenuta questo pomeriggio a Nazzano Romano, alle porte di Roma, dove un Elicottero è precipitato nel Tevere. Alcuni testimoni oculari hanno raccontato ai carabinieri della Compagnia di Monterotondo e del Gruppo di Ostia intervenuti sul posto e ai vigili del fuoco che l’Elicottero ha toccato i fili dell’alta tensione, per poi precipitare rapidamente e inabissarsi nel Tevere. Dall’alto i vigili del fuoco hanno notato una grande macchia scura, probabilmente proprio formata dall’Elicottero e dal movimento delle acque dopo la caduta del velivolo. Sia i vigili del fuoco che i carabinieri hanno inviato i sommozzatori per la ricerca dell’equipaggio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Elicottero inabissato nel Tevere: “Ha toccato i fili dell’alta tensione, poi è precipitato in un attimo” -

Ultime Notizie dalla rete : Elicottero inabissato Elicottero inabissato nel Tevere: “Ha toccato i fili dell’alta tensione, poi è precipitato in un attimo” Il Corriere della Città Elicottero inabissato nel Tevere a Farfa, ricerche in corso

Ricerche in corso da parte dei vigili del fuoco sul Tevere nel pomeriggio di venerdì fra Nazzano Romano e Farfa, a nord della capitale sulla via Tiberina. Alcuni testimoni avrebbero segnalato che un e ...

Anziano annega nel lago di Roncone

L'imbarcazione su cui si trovava si è capovolta e l’uomo è finito sul fondale risucchiato dalla melma, nonostante i tempestivi soccorsi. Si tratta di un uomo di 78 anni di Rovereto L'imbarcazione in p ...

Ricerche in corso da parte dei vigili del fuoco sul Tevere nel pomeriggio di venerdì fra Nazzano Romano e Farfa, a nord della capitale sulla via Tiberina. Alcuni testimoni avrebbero segnalato che un e ...L'imbarcazione su cui si trovava si è capovolta e l’uomo è finito sul fondale risucchiato dalla melma, nonostante i tempestivi soccorsi. Si tratta di un uomo di 78 anni di Rovereto L'imbarcazione in p ...