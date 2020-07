Brescia, Lopez: “Con la Roma non è l’ultima spiaggia” (Di venerdì 10 luglio 2020) La vittoria contro l'Hellas aveva regalato al Brescia nuove speranze per la salvezza, ma il ko contro il Torino ha rispedito il club lombardo in penultima posizione in classifica. Il paradiso, e cioè la permanenza in Serie A, è lontano 7 punti e contro la Roma le rondindelle devono assolutamente fare risultato.LE PAROLE DI Lopezcaption id="attachment 925951" align="alignnone" width="300" Lopez (Getty Images)/captionIn conferenza stampa pre partita Diego Lopez ha dichiarato: "Ultima occasione per restare in corsa? No, ne mancano altre sei: dunque è ancora tutto aperto. Rammarico? Il rigore contro il Genoa, ha riaperto tutta la partita. Poi il resto abbiamo fatto il massimo in tutte le partite". Alla domanda su un possibile ritorno di Chancellor per arginare Dzeko, ... Leggi su itasportpress

