Borriello: "Nicchi mi disse: 'ti chiudo in un pollaio'. E' ora che se ne vada" (Di venerdì 10 luglio 2020) NAPOLI - 'Io ti chiudo in un pollaio: così Nicchi mi ha minacciato e me ne sono andato. Ora, si stacchi dalla sedia' . Queste le parole dell'ex arbitro Gennaro Borriello ai microfoni di Radio Punto ... Leggi su corrieredellosport

Enzovit : Ecco cosa dicono gli ex arbitri Bertini e Borriello di Nicchi! - sportli26181512 : Borriello: 'Nicchi mi disse: 'ti chiudo in un pollaio'. E' ora che se ne vada': L'ex arbitro: 'Var? Finchè faceva d… -

Ultime Notizie dalla rete : Borriello Nicchi Borriello: "Nicchi mi disse: 'ti chiudo in un pollaio'. E' ora che se ne vada" Corriere dello Sport.it Borriello: "Nicchi? E' ora che lasci. Mi minacciò di chiudermi in un pollaio"

NAPOLI - Gennaro Borriello, un tempo di professione arbitro, intervistato da Radio Punto Nuovo ha mosso delle pesanti accuse a Marcello Nicchi, numero uno dell'Aia: “Io ti chiudo in un pollaio: così m ...

Borriello: "Nicchi mi disse: 'ti chiudo in un pollaio'. E' ora che se ne vada"

NAPOLI - “Io ti chiudo in un pollaio: così Nicchi mi ha minacciato e me ne sono andato. Ora, si stacchi dalla sedia”. Queste le parole dell'ex arbitro Gennaro Borriello ai microfoni di Radio Punto Nuo ...

NAPOLI - Gennaro Borriello, un tempo di professione arbitro, intervistato da Radio Punto Nuovo ha mosso delle pesanti accuse a Marcello Nicchi, numero uno dell'Aia: “Io ti chiudo in un pollaio: così m ...NAPOLI - “Io ti chiudo in un pollaio: così Nicchi mi ha minacciato e me ne sono andato. Ora, si stacchi dalla sedia”. Queste le parole dell'ex arbitro Gennaro Borriello ai microfoni di Radio Punto Nuo ...