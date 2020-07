Autostrade, Conte: “O arriva in extremis proposta irrinunciabile da Aspi oppure procediamo con revoca. Non possiamo più regalare soldi, men che meno ai privati” (Di venerdì 10 luglio 2020) “In questi giorni si sta completando la procedura di revoca, che è in corso. Ieri c’è stato un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture, in cui i tecnici del governo hanno rappresentato alla controparte e confermato le ragioni per cui le loro proposte di transazione non sono accettabili. Lo avevamo già detto. lo avevamo anticipato per le vie brevi, ieri è stato confermato, e a questo punto la procedura di revoca o arriva in extremis una proposta cui il Governo non potrà dire di no, perché particolarmente vantaggiosa per la parte pubblica, oppure alla fine – ha concluso – termina con una revoca”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando della partita legata alle ... Leggi su ilfattoquotidiano

