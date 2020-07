Torino, scoperta maxi truffa di ricambi d’auto contraffatti (Di giovedì 9 luglio 2020) La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una truffa di ricambi di auto contraffatti. Venivano smerciati in tutto il mondo e spacciati illegalmente come prodotti dei grandi marchi automobilistici. La vera svolta nelle indagini è avvenuta in circostanze fortuite durante il periodo di lockdown. La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato due imprenditori … L'articolo Torino, scoperta maxi truffa di ricambi d’auto contraffatti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

BrigataCultura : Sabato 11 e domenica 12 vi portiamo alla scoperta dei tesori e delle storie del Cimitero Monumentale di Torino: tre… - LaStampa : Al cimitero di Rivoli la scoperta della figlia di una donna morta nel 1989. Procura e carabinieri hanno aperto un’i… - SilviaDV73 : RT @fsnews_it: Da Torino a Palermo un viaggio alla scoperta dei vigneti ?? urbani del nostro Paese ???? valorizzati e promossi dalla Urban Vin… - CulturalWay : Lo Scaramantic Tour ha sempre colpito nel segno. Da un'idea di CulturalWay, vi aspettiamo per la prossima scoperta… - CTiburtini : RT @AvioAero: «Torneremo a volare con un turboelica made in Torino, green e stampato in #3D». Suzana Chakrokh, @Corriere - ed. Torino - ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino scoperta A Torino un'estate di scoperta con le Settimane della Scienza TorinOggi.it Scoperti laboratori per falsi ricambi auto

La Guardia di Finanza di Torino ha individuato due fabbriche di ricambi auto ... L’indagine era partita in pieno lockdown con la scoperta in aperta campagna a San Gillio, comune del torinese, di un ...

Torino, ricambi d'auto contraffatti. Scoperto laboratorio del falso

Le due ditte si trovano a Torino e a Carmagnola. In quest'ultima, le Fiamme gialle hanno scoperto un vero e proprio laboratorio del falso. All'interno del capannone, apparecchiature digitali all ...

La Guardia di Finanza di Torino ha individuato due fabbriche di ricambi auto ... L’indagine era partita in pieno lockdown con la scoperta in aperta campagna a San Gillio, comune del torinese, di un ...Le due ditte si trovano a Torino e a Carmagnola. In quest'ultima, le Fiamme gialle hanno scoperto un vero e proprio laboratorio del falso. All'interno del capannone, apparecchiature digitali all ...