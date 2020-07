Temptation Island 7 – Seconda puntata del 9 luglio 2020 – Sviluppi e incontri infuocati. (Di giovedì 9 luglio 2020) Secondo appuntamento, stasera, in prima serata su Canale5, con Temptation Island. Il reality, giunto alla sua settima edizione e nella collocazione del giovedì sera, è sempre presentato da Filippo Bisciglia. Temptation Island 2020 Invariato anche lo scopo, ossia di mettere a dura prova 6 coppie, non sposate e senza figli, sottoponendole alle attenzioni di 12 … L'articolo Temptation Island 7 – Seconda puntata del 9 luglio 2020 – Sviluppi e incontri infuocati. Leggi su unduetre

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - simacheansia : RT @ToniaPeluso: Bisogna solo arrivare calmi fino alle 21:00 e poi l’unica battaglia da combattere sarà quella contro le corna e le orecchi… - infoitcultura : Temptation Island, splendida notizia: arriva un annuncio a sorpresa sui social - giuly0096 : RT @ToniaPeluso: Bisogna solo arrivare calmi fino alle 21:00 e poi l’unica battaglia da combattere sarà quella contro le corna e le orecchi… - darveyfeels_ : RT @ToniaPeluso: Bisogna solo arrivare calmi fino alle 21:00 e poi l’unica battaglia da combattere sarà quella contro le corna e le orecchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Una delle coppie più discusse di Temptation Island, quella formata da Annamaria e Antonio, è subito entrata in crisi. Un video da poco in circolazione, mostra infatti la bella Annamaria in lacrime, ...La seconda puntata di Temptation Island 2020 vedrà il primo falò di confronto della settima edizione: era stato Alessandro, sul finale della passata puntata, a chiederlo alla fidanzata Sofia.