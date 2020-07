Spal, Di Biagio sconsolato: “Risultato impietoso, ora tutto più difficile” (Di giovedì 9 luglio 2020) Nuovo k.o. per la Spal. Gli emiliani crollano in casa contro l'Udinese e vedono veramente da vicino la retrocessione in Serie B. Tocca al tecnico Luigi Di Biagio analizzare i motivi di questa sconfitta.caption id="attachment 621391" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionLE PAROLE DI DI BiagioIl tecnico Luigi Di Biagio analizza la disfatta interna dei suoi uomini contro l'Udinese nel corso della conferenza stampa: "Loro sono stati più incisivi e noi troppo passivi e poco reattivi. Hanno avuto qualcosa in più nel complesso. Mi farebbe piacere rimanere qui a Ferrara anche nella prossima stagione, indipendentemente dalla categoria e l'avevo già detto al presidente. Qui si lavora molto bene e ci sono i presupposti per fare un gran lavoro. Ma stasera è l'ultimo dei miei problemi ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Spal, Di Biagio sconsolato: 'Risultato impietoso, ora tutto più difficile' - - Fantacalcio : Spal-Udinese, Di Biagio: 'Io responsabile di questi risultati' - sportli26181512 : Di Biagio: 'Spal passiva, mi sento responsabile di questa situazione': Di Biagio: 'Spal passiva, mi sento responsab… - sportface2016 : #SpalUdinese 0-3 | Le parole di #DiBiagio nel post partita - Mediagol : #Spal-#Udinese, Di Biagio: 'Mi piacerebbe restare, indipendentemente dalla categoria' -