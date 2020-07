Roberta Morise esce con Ignazio de Il Volo? Il video fa nascere il gossip (Di giovedì 9 luglio 2020) Roberta Morise è single ormai da molto tempo, ma per lei potrebbe essere arrivato il momento della felicità sentimentale. Pare infatti che la conduttrice si sia rivelato molto in confidenza con Ignazio Boschetto, del trio Il Volo. Che sia finalmente amore? Ignazio Boschetto e Roberta Morise avvistati insieme Non si spegne il faro di luce puntato sulla vita sentimentale di Roberta Morise. Ignazio boschetto, de Il Volo, sarebbe l’ultimo degli uomini che, si dice, starebbe cercando di conquistarla (o forse c’è già riuscito?). A dare l’indizio è una storia di Instagram di Roberta Morise in cui la stessa inquadra ... Leggi su thesocialpost

geppy2911 : Roberta Morise: a uno dei ragazzi del Volo?IGNAZIO BOSCHETTO....INSTAGRA... - HPPulver : Buona giornata #Italia, ecco le novità: - dea_channel : l'abbronzatura della dea Roberta Morise ????????????????? - SkyTG24 : Ignazio Boschetto de Il Volo e Roberta Morise: è nata una nuova coppia? - infoitcultura : Roberta Morise: da Eros Ramazzotti a uno dei ragazzi del Volo? -