Privacy e forme di tutela adeguate ai minori (Di giovedì 9 luglio 2020) Il mondo dei nativi digitaliminori e Privacy, i datiminori e Privacy, e contromisureL'importanza dell'educazione digitale dei minoriLa soglia del consenso digitaleIl mondo dei nativi digitaliTorna su Una formazione adeguata per i minori affinché abbiano una percezione del mondo che al momento è sempre più mediata dalla rete. Ed ancora «nuove esigenze di tutela, a fronte dell'inadeguatezza delle categorie tradizionali del diritto a normare fenomeni in continua evoluzione, come le tecnologie che li plasmano». Così il Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, nel corso dell'audizione in Commissione bicamerale per l'Infanzia e l'adolescenza nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle ... Leggi su studiocataldi

Piu_Europa : #DlRilancio per diventare applicativo ha bisogno di 5 DPCM, 71 Decreti ministeriali, 26 atti di altra natura, 18 fo… - fralbinati : RT @meobaldo: #TikTok Antonello Soro: insediata la task force Ue guidata dal #GarantePrivacy. Rischio di pesanti violazioni. Audizione all… - PaoloAnastasio1 : RT @meobaldo: #TikTok Antonello Soro: insediata la task force Ue guidata dal #GarantePrivacy. Rischio di pesanti violazioni. Audizione all… - legale : RT @meobaldo: #TikTok Antonello Soro: insediata la task force Ue guidata dal #GarantePrivacy. Rischio di pesanti violazioni. Audizione all… - unidpo : RT @meobaldo: #TikTok Antonello Soro: insediata la task force Ue guidata dal #GarantePrivacy. Rischio di pesanti violazioni. Audizione all… -

Ultime Notizie dalla rete : Privacy forme Privacy e forme di tutela adeguate ai minori Studio Cataldi Minori, Garante Privacy: serve adeguata formazione per accesso a web

Lo evidenziato il Garante per la Privacy, Antonello Soro, nel corso di un'audizione in Commissione Bicamerale per l'Infanzia. "La soglia del consenso digitale - ha ricordato - stata fissata dal ...

Lo evidenziato il Garante per la Privacy, Antonello Soro, nel corso di un'audizione in Commissione Bicamerale per l'Infanzia. "La soglia del consenso digitale - ha ricordato - stata fissata dal ...