Presentato il programma di Comicon Extra | De Luca | “Importante parlare ai giovani con il loro linguaggio”

NAPOLI – Il Comicon "poteva essere interrotto quest'anno per ragioni di sicurezza, ma si é deciso di tenerlo in piedi, di mantenere una presenza. È un evento che mi sembra importante da alcuni punti di vista. Primo per parlare ai giovani con il linguaggio dei giovani, cercando di diffondere nelle nuove generazioni la curiosità culturale, la ricerca, la sperimentazione e quindi allontanarle, sempre più, dai momenti di violenza o di alienazione". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a margine della presentazione, a palazzo Santa Lucia a Napoli, di Comicon Extra, ribattezzata edizione 21 1/2 per via dell'epidemia da Covid-19 che ne ha impedito il regolare svolgimento lo scorso aprile. "Poi – prosegue – vi sono contenuti molto interessanti quest'anno. È un festival che e' diffuso su tutto il territorio regionale, ma che propone delle suggestioni davvero di grande interesse: un rapporto con il Mann, un rapporto con gli istituti culturali d'Europa, da quelli francesi al Goethe Institut al Cervantes. E poi c'é la presenza di alcuni artisti che nel campo del linguaggio fumettistico sono stati davvero dei maestri. È dunque un bellissimo evento che credo coinvolgerà tantissimi giovani nelle forme possibili, in attesa di sviluppare un Comicon 2021 di massa e con tanti giovani presenti". DE LUCA: "COMICON DIFFONDE VALORI POSITIVI AI GIOVANI"

