Paola Perego choc: "Sono andata dall'esorcista" - (Di giovedì 9 luglio 2020) Erika Pomella Nel presentare il suo nuovo libro, Paola Perego si è confessata, raccontando dei suoi attacchi di panico che l'hanno portata a rivolgersi ad un esorcista Paola Perego ha scelto di confessarsi tra le pagine del suo libro intitolato Dietro Le Quinte delle mie Paure, dove racconta anche la sua guerra contro gli attacchi di panico che hanno caratterizzato la sua vita e che l'hanno portata addirittura a rivolgersi ad un esorcista. Il libro è uscito meno di un mese fa e nello riscoprirsi scrittrice, Paola Perego ha avuto l'occasione di raccontarsi e anche di raccontare un male che affligge molte persone al giorno d'oggi, soprattutto dopo lo stress accumulato a causa della quarantena e della pandemia da Coronavirus. Come ... Leggi su ilgiornale

